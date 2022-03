Nagrada feniks v roke podjetja 3 Projekt

Zbornica poslovno-storitvenih dejavnosti pri GZS je podelila tradicionalno nagrado feniks, ki prepoznava kakovost, inovativnost, uspešnost in učinkovitost svetovalnih projektov v gospodarstvu. Kipec feniksa je prejelo podjetje 3 Projekt, ki je v podjetju Iskraemeco izvedlo celovito optimizacijo logističnih procesov. Komisija je v svoji obrazložitvi zapisala, da jih je prepričal kompleksen projekt celovite optimizacije od nabave prek zalog pakiranja do transformacije proizvodnih linij in selitve na eno lokacijo, ki zahteva odlično pripravo, organizacijo, vodenje in izvedbo projekta.

Direktor podjetja 3 Projekt Igor Žula je povedal, da vse svoje projekte vzamejo osebno in so zavezani k projektnemu menedžmentu: »Ko imaš enkrat takšno strukturo, je vse skupaj precej lažje. Seveda pa je lažje takrat, ko razumeš, da to ni delo samo nas, ampak je to skupni projekt z naročnikom,« je pojasnil Žula, ki je še dodal, da so se od projekta veliko naučili.

Kot namen nagrade pri zbornici navajajo odkrivanje najboljših projektov, spodbujanje dobre prakse in kakovosti »ter promocijo, saj uspešne projekte predstavlja širši strokovni javnosti in potencialnim naročnikom«. Na dogodku, ki so ga poimenovali Čas je za poslovno preobrazbo so podelili tudi priznanji za kakovostni projekt. Tega sta prejela podjetji CREApro in Nets. Prvi je optimiziral delovni proces podjetja EKWB z uvedbo metod umetne inteligence v procese njihovega oddelka za podporo strank, medtem ko so pri Netsu v sodelovanju z mentorji razvili delavnice in svetovanja, ki podjetja v štirih delavnicah in vmesnem svetovanju pripelje do samoocene, s tem pa jim pomaga videti svoje priložnosti za razvoj in transformacijo.

Dogodek je potekal v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije. FOTO: Hisao Suzuki/Arhiv Sadar+Vuga

Civilizacijske prelomnice

Uvodni nagovor je imela članica žirije za nagrado feniks mag. Violeta Bulc, ki je povabila k razmisleku o trenutku, v katerem smo; tega je v prvi vrsti označila kot prelomno obdobje: »Mislim, da se bomo tisti, ki bomo preživeli transformacije, ki se bodo dogajale v naslednjih petdesetih letih, s ponosom ozrli nazaj, ker nam je uspelo preseči ujetost starega in skupaj stopiti v polje novega. Prelomno bo za podjetja, saj že danes vidimo, da sta dveletna zdravstvena kriza in vojna v Ukrajini povzročili prestrukturiranje mrež in obnašanje potrošnikov.«

Bulčeva dodaja, da bo obdobje prelomno tudi za družbo kot celoto, v tem smislu pa izpostavlja civilizacijske prelomnice, ki bodo presegle meje filozofskih razmišljanj. Ta prelomnica, tako Bulčeva, nas bo globoko vprašala, kaj si želimo v življenju in kaj so naše sanje. V luči tega izpostavlja nadaljnje spremembe s pomočjo tehnologij, pri čemer je pomembno, da ostanemo ljudje. Prelomnice pa se ne dogajajo zgolj v Sloveniji, temveč povsod po svetu, zato obstaja možnost, da bo prvič v zgodovini človeška sprememba prišla iz globalne zavesti, medtem ko so vse dosedanje korenite spremembe prišle iz regionalne ravni, še poudarja Bulčeva in dodaja, da se prelomnice dogajajo tudi na ravni posameznika, kjer pravi, da je potrebnega več povezovanja in vrnitev k nam samim.

Direktor nagrajenega podjetja Igor Žula FOTO: Osebni arhiv

Živimo znanstveno fantastiko

Glavni govorec dogodka je bil antropolog Dan Podjed, ki je v svojem govoru Človek na krožišču preobrazbe izpostavil aktualne družbene trende – od stalnega priklopa k digitalnim rešitvam do tega, da večino časa preživimo leže in sede v zaprtem prostoru. »Trend se še stopnjuje, potenciral pa se je med pandemijo,« je poudaril.

Podjed je poudaril še pet nasvetov za ohranitev človeka v pokoronskem času. Kot prvega je navedel pregled prednosti in slabosti rešitev, saj ni vse zlato, kar je digitalno. Nadaljeval je s prednostmi umirjenih rešitev, v tem smislu pa pozval, naj so v središču pametni ljudje, in ne pametne naprave. Podjed spomni še na izkoriščene dni, tako pa spodbuja odklop od digitalnih rešitev, tako pri sebi kot pri drugih. Pozval je še k ohranjanju zadnjih otočkov zasebnosti za zagotovitev prehoda od kvantitete k novi kvaliteti, kar pomeni, da več prijateljev, sledilcev, selfijev in povezav ne pomeni boljšega življenja.