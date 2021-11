Najprej naročal svetovanje, zdaj dela zanje

V nadaljevanju preberite še:

Izbrani pisec nove državne turistične strategije – dunajska skupina PKF – se ne bo prvič ukvarjal s slovenskim turizmom. Pred nekaj leti je njegova družba PKF hotelexperts svetovala že Union hotelom, a po naših informacijah ni izpolnila pričakovanj. To je bil menda tudi eden od razlogov, da je moral položaj zapustiti glavni direktor Union hotelov Tomislav Čeh, ki bo zdaj pisal državno turistično strategijo. Zakaj bi to lahko bilo sporno in kaj pravijo v Union hotelih?