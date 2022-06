Največ nepremičnin pokupijo Ukrajinci

V nadaljevanju preberite:

Tujci so lani v Sloveniji kupili največ nepremičnin od leta 2004, ko je davčni urad ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo začel zbirati podatke. Od 780 rabljenih nepremičnin so jih največ kupili avstrijski državljani. Zdaj je drugače. »Letos med tujci tako po številu nakupov kot najemov prevladujejo Ukrajinci,« pravi Zoran Đukić, direktor nepremičninske agencije Stoja trade. Kaj Ukrajince zanima, zakaj prihajajo v Slovenijo ter kakšni kupci in najemniki so? Iz katerih držav sicer največ kupujejo nepremičnine pri nas?