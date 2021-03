Zaposelni imajo najpogosteje bolečine v hrbtu, vratu ter rokah

V nadaljevanju preberite:

Bolezni ter bolečine v mišicah in sklepih so najpogostejša z delom povezana zdravstvena težava. Z njimi se srečujejo trije od petih zaposlenih v EU. Najpogosteje imajo bolečine v hrbtu ter rokah, pomembno pa k temu pripomorejo dolgotrajno sedenje, ponavljajoči se gibi in veliko dela ob premalo pogostem razgibavanju in nemalokrat tudi neustreznih delovnih pogojih. Kakšno je ergonomsko urejeno delovno mesto in kako si ga urediti doma, pojasnjuje Tanja Urdih Lazar s Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa.