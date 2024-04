Namesto državnega holdinga dva turistična stebra

V nadaljevanju preberite:

Predolg nove strategije upravljanja državnih naložb prinaša tudi usmeritve glede upravljanja državnih turističnih družb. Po neuradnih informacijah naj bi namesto sprva predvidenega holdinga zdaj oblikovali dva turistična stebra, in sicer enega okoli Save in drugega okoli Istrabenz Turizma. Pri tem pa je predvideno ohranjanje državnega lastništva družb in nepremičnin, upravljanje pa bi lahko omogočili tudi drugim ponudnikom.