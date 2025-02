Naravne nesreče opozarjajo na nujnost vlaganja v elektrodistribucijsko omrežje

Elektrodistribucijsko omrežje je zadnji člen v verigi preskrbe z električno energijo in je najbližji uporabnikom.

Elektrodistribucijska podjetja Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor in Elektro Primorska so lastniki več kot 64.000 kilometrov distribucijskega omrežja, to je skoraj 17.000 transformatorskih postaj, ki uporabnikom zagotavljajo zanesljivo preskrbo z električno energijo. Pri tem sledijo ciljem zelenega prehoda in ohranjanja stabilnosti preskrbe za prebivalce in gospodarstvo. Omrežje širijo glede na trende rasti koničnih obremenitev in porabe električne energije. Da bi lahko omogočili priključevanje novih uporabnikov, skrbeli za razvoj e-mobilnosti in shranjevanje elektrike ter priključevanje vseh prihajajočih modernih tehnologij, so potrebne nenehne krepitve in vlaganja, zlasti v nizkonapetostno omrežje.

Skrb za odporno omrežje je ključna

Tudi naravne katastrofe nas vedno znova opozarjajo, kako pomembno je vlagati v širitve in rekonstrukcije distribucijskega omrežja za njegovo odpornost proti zunanjim vplivom. Spomnimo se žleda pred dobrim desetletjem ter lanskih neurij in poplav, ki so povzročile večdnevne motnje v preskrbi z električno energijo. Takšnih razmer ni mogoče prevideti.

V izrednih razmerah se je kot ključna izkazala teritorialna organiziranost družb, ki so se bile s svojimi enotami na lokalni ravni sposobne hitro odzvati na razmere, sodelovati z lokalnimi skupnostmi in organizacijami ter koordinirati vso zunanjo pomoč.

Ob zavedanju, kako pomembna in ranljiva je infrastruktura, imajo elektrodistribucijske družbe ekipe, ki so usposobljene in opremljene za delovanje v izrednih razmerah. V času ujm so že pokazali visoko stopnjo pripravljenosti na delovanje v izrednih razmerah in tudi dobro organiziranost in finančno trdnost v fazi obnove poškodovanega omrežja. V teh razmerah se je kot ključna izkazala teritorialna organiziranost družb, ki so se bile s svojimi enotami na lokalni ravni sposobne hitro odzvati na razmere, sodelovati z lokalnimi skupnostmi in organizacijami ter koordinirati vso zunanjo pomoč.

Vsak izpad električne energije uporabniki zaznajo kot motnjo – ne morejo skuhati kosila, dokončati šolske naloge, bivalni prostori se ohladijo, nihanja napetosti lahko povzročajo motnje v delovanju občutljivih elektronskih naprav –, zato je glavna naloga elektrodistribucijskih podjetij uporabnikom zagotoviti kakovostno preskrbo. To med drugim zagotavljajo s povečanjem deleža podzemnih vodov v sistemu. Ti zajemajo že več kot 53 % vseh distribucijskih vodov. Vplivi okolja na kabelske vode so namreč v primerjavi z nadzemnimi precej manjši, kar izboljšuje kakovost in zanesljivost preskrbe.

Naložbe na evropski ravni

Kot kažejo rezultati študije Grids for Speed, ki jo je pripravilo Združenje evropske elektroenergetske industrije Euroelectric, so investicije v slovensko elektrodistribucijsko omrežje na dobri ravni in popolnoma primerljive z drugimi distribucijskimi sistemi v Evropski uniji. V zadnjih letih smo na evropski ravni v povprečju letno vložili približno 33 milijard evrov v distribucijska omrežja, kar je bistveno več kot pred desetimi leti, in to je prineslo rezultate: več priključkov, povečano število transformatorskih postaj, širitev in digitalizacija. Kljub temu pa bodo z naraščajočo elektrifikacijo potrebna še večja vlaganja.

Slovenska elektrodistribucijska podjetja so leta 2024 dosegla rekordno raven investiranja v omrežje, in sicer v višini 220 mio EUR. Leto pred tem so za naložbe namenili skupaj 164 milijonov evrov. Tudi letos in v prihodnjih letih se bo obseg potrebnih investicij v omrežje zaradi zahtev zelenega prehoda znatno povečal.

