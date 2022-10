Naš kompas v času krize: biti na strani mnogih ljudi

Težavne okoliščine niso nič novega za večino velikih podjetij – v običajnih časih se številne organizacije spoprijemajo z negotovostmi različnih razsežnosti in vplivov na njihovo poslovanje. Vodje se na te izzive odzivajo tako, da gradijo na predhodno vzpostavljenih strukturah in procesih, saj so vzpostavljeni za ublažitev negotovosti in obvladovanje tveganj. Ko negotovost postane drastična, izredni časi zahtevajo izredne ukrepe.

In leto za nami je bilo vse prej kot običajno. Motnje, s katerimi se srečujemo na globalni ravni, so brez primere in tako ljudje kot podjetja po vsem svetu iščejo nove načine prilagajanja različnim dejavnikom, ki oblikujejo našo novo realnost. Pandemija, geopolitična nestabilnost in konflikti, inflacija, gospodarski izzivi, veliko povpraševanje in ozka grla v dobavni verigi, naraščanje stroškov energije in goriv – vse to še naprej pomeni tveganje za rast poslovanja v obdobju, ki je pred nami.

FOTO: IKEA

Kot globalno podjetje IKEA ni izjema. Splošna globalna volatilnost je izziv za naš poslovni model in otežuje doseganje naše vizije izboljšanja vsakdanjega življenja ljudi. Za prepoznavo izziva in izkoriščanje priložnosti je potrebna miselna naravnanost k rasti, zlasti v negotovem in nepredvidljivem okolju.

Zavedamo se, da je veliko naših kupcev trenutno v stiski. In vedno smo bili na strani mnogih. To nas je prisililo k ustvarjalnosti in iskanju novih načinov, da ostanemo zvesti enemu od temeljev podjetja IKEA – cenovni dostopnosti. Ohranjanje čim nižjih cen je in bo vsakodnevna naloga našega podjetja – danes bolj kot kdaj koli prej, saj se veliko ljudi sooča z naraščajočimi življenjskimi stroški in gospodarskimi motnjami.

Zato smo v preteklih mesecih okrepili prizadevanja za zagotavljanje kakovosti in dostopnih cen dobro oblikovanih, funkcionalnih in bolj trajnostnih izdelkov za opremo doma. Z veseljem sporočam, da so kot rezultat teh prizadevanj v podjetju IKEA Slovenija od 1. oktobra izbrani izdelki iz naše ponudbe že na voljo po do 20 odstotkov nižjih cenah. Izbrali smo najbolj priljubljene in najbolje prodajane izdelke IKEA, kot so KALLAX sistemi, MALM posteljni okvirji, KIVIK zofe ali MAMMUT otroško pohištvo. Te skupine izdelkov so med našimi kupci ene izmed najbolj priljubljenih, po njih povprašujejo že leta in vse generacije kupcev jih enako obožujejo zaradi njihove preprostosti in praktičnosti.

FOTO: IKEA

Poleg zagotavljanja cenovne dostopnosti naših izdelkov kupcem želimo pomagati tudi dobaviteljem – s povečanjem obsega prodaje bomo zagotovili stabilnejšo izkoriščenost njihovih proizvodnih zmogljivosti ter jim zagotovili dolgoročnejša naročila in stabilnost poslovanja. Ker močno verjamemo v vzpostavljanje tesnih odnosov, ki bodo ostali vse do takrat, ko bo krize konec.

Smo šele na začetku potovanja. To ponudbo se bomo trudili ohranjati čim dlje, jo razširiti na dodatne izdelke ter tako biti cenovno še dostopnejši čim večjemu številu ljudi. To je prvi korak, za katerega verjamemo, da bo ustvaril temelje za prihodnjo rast, ki jo bomo dosegli z raziskovanjem priložnosti za povečanje dostopnosti naše ponudbe in nižanje cen, kadar in kjer je to mogoče.

V času negotovosti je gotova ena stvar – smo podjetje, ki temelji na trdnih vrednotah. Te so kompas, ki nas vodi pri vsem, kar počnemo. Morda ne vemo, kaj nas čaka v prihodnjih nekaj mesecih. A karkoli že bo, bomo to pozdravili kot priložnost za iskanje novih načinov, da ostanemo zvesti naši obljubi o ustvarjanju boljšega vsakdana za mnoge ljudi.

Naročnik oglasne vsebine je Ikea