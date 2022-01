Nataša Kovačević: Mladi naj rešujejo konkretne izzive, tako jih bomo navdušili

V nadaljevanju preberite:

Nataša Kovačević, nova ambasadorka inženirskih poklicev, je doktorica kemijskih znanosti. V podjetju Kolektor Group je vodja projektov na oddelku za raziskave, ukvarja pa se razvojem materialov z izboljšanimi površinskimi lastnostmi ter išče rešitve, ki bi preprečile korozijo. V intervjuju med drugim pojasnjuje, zakaj so inženirski poklici tako razburljivi in zakaj je področje, s katerim se ukvarja sama, velika priložnost. Staršem in učiteljem svetuje, da otrokom, tako deklicam kot dečkom, dajo priložnost spoznavanja tehničnih in družboslovnih poklicev.