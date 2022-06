Negotovost že načenja bonitetne ocene evropskih držav

Francoska zavarovalnica Coface, ena vodilnih svetovnih družb za zavarovanje kreditnih tveganj, je zaradi poslabšanih gospodarskih obetov in povečanih tveganj znižala bonitetne ocene za kar 16 evropskih držav, med njimi tudi Francije, Nemčije, Združenega kraljestva, Španije, Češke, Poljske. Slovenija je sicer za zdaj obdržala razmeroma solidno oceno A3, kot jo ima po znižanju tudi sosednja Avstrija. Na svetovni ravni je tokrat Coface zvišal dve oceni, za Brazilijo in Angolo, ki sta obe izvoznici nafte.

Analitiki opozarjajo, da so v razmerah vojne v Ukrajini ekonomske napovedi vse bolj negotove, zgodovinsko najvišja in vse bolj široko osnovana inflacija, ki ne zajema le cen energije in hrane, pa je povsem spremenila gospodarske razmere po svetu. Hkrati se letos močno nižajo napovedi gospodarske rasti. Vsa evropska gospodarstva so v prvem četrtletju letos razočarala z zelo nizko rastjo, v Franciji se je BDP celo skrčil za 0,2 odstotka in recesije ni več mogoče izključiti.

V Cofaceu v osrednji napovedi ne računajo na najslabši scenarij, stagflacijo, opozarjajo pa, da je najboljši izhod, mehak pristanek, vse manj verjeten, ni pa nemogoč. V negotovosti je normalizacija denarne politike, ne da bi pri tem ogrozili gospodarsko rast.

Po napovedih Cofacea bodo finančni pogoji za države in podjetja postali manj ugodni. Vse več bank napoveduje strožje pogoje financiranja, v nekaterih evropskih državah se že povečuje število stečajev zaradi odprave podpornih ukrepov. V Srednji in Vzhodni Evropi so med sektorje z nizko stopnjo tveganja uvrstili le farmacevtsko industrijo. Povečujejo pa se tveganja v avtomobilski, tekstilni industriji, gradbeništvu in transportu.