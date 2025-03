Nekdanji Etrel bo pod lastništvom KD Group posloval še naprej

Švicarsko podjetje Landis+Gyr je danes s skupino KD Group sklenilo pogodbo o prodaji slovenskega izdelovalca električnih polnilnic EV Solutions, nekdaj znanega pod imenom Etrel, so sporočili iz švicarskega podjetja. Vrednosti posla niso razkrili. EV Solutions bo tako posloval še naprej, a pod okriljem slovenskega lastnika.

Švicarski Landis+Gyr, ki je v lastništvo Etrela vstopil leta 2021 z nakupom 75 odstotkov družbe, aprila lani pa svoj delež povečal na sto odstotkov, je pred mesecem dni sporočil, da izstopa s področja proizvodnje infrastrukture za električno polnjenje avtomobilov in da bo ta del svoje skupine poslal v likvidacijo. Ta je nekaj dni zatem tudi stekla.

Zdaj pa so Švicarji EV Solutions, ki v Sloveniji pokriva skoraj tri četrtine trga javnih polnilnic za električna vozila, prodali KD Group. S tem so, kot so navedli v sporočilu za javnost, objavljenem na svoji spletni strani, zagotovili nadaljnje poslovanje podjetja ter rešitev za zaposlene, stranke in partnerje.

Kot so poudarili, so si za EV Solutions ves čas prizadevali najti najboljšo rešitev. Pod novim lastništvom se bo EV Solutions po njihovem prepričanju lahko razvijal dalje in vlagal v inovacije.

Generalni direktor skupine KD Group Gregor Sluga je poudaril, da naložba v EV Solutions pomeni priložnost za nadaljnjo podporo razvoju slovenskega podjetniškega in inovacijskega okolja, spodbujanje lokalnega strokovnega znanja in krepitev položaja države kot središča napredne tehnologije na svetovnem trgu e-mobilnosti.

Etrel sta leta 2016 ustanovila Miha Levstek in Borut Mehle. Podjetje je bilo na področju polnilne infrastrukture kmalu v svetovnem vrhu. Od 2016 do 2021 so prodajo povečali 25-kratno, leta 2022 so dobili tudi priznanje gazela osrednjeslovenske regije.

A v poslovnih letih 2022 in 2023 je družba kljub močni rasti prihodkov, ki so s 6,3 milijona evrov v poslovnem letu 2020 narasli na 20,2 milijona evrov v poslovnem letu 2023, začela kopičiti izgube. Med aprilom 2022 in aprilom 2023 je ta dosegla skoraj tri milijone evrov, leto za tem pa šest milijonov evrov.

Podjetje je sicer v poslovnem letu, ki se je zaključilo aprila lani, v povprečju zaposlovalo 163 ljudi, nazadnje pa 180.