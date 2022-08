Nemci so doslej kupili več e-vinjet kot Slovenci

V nadaljevanju preberite:

V skoraj devetih mesecih od začetka uporabe elektronskih vinjet je izkušnja s temi dobra, pravijo v Darsu. Čeprav je bil promet do konca julija letos podoben kot v istem obdobju predkoronskega leta 2019, je Dars s prodajo vinjet iztržil 7,4 odstotka več prihodkov. Največ e-vinjet so sicer do zdaj kupili nemški vozniki, celo več kot slovenski. Kakšna je statistika in zadovoljstvo z e-vinjetami? Kakšni so gradbeni načrti Darsa?