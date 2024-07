Nemčija stagnira, Francija, Italija in Španija z rastjo

Prve številke o gospodarski rasti v drugem četrtletju v evrskih državah kažejo precejšnje razlike. Nemško gospodarstvo se je po koledarsko prilagojenih podatkih Destatisa nepričakovano skrčilo v primerjavi s prvim trimesečjem, in sicer za 0,1 odstotka. To kaže, da se naša najpomembnejša gospodarska partnerica, tako kot lani, znova giblje po robu recesije.

Po drugi strani pa so podatki za drugo, tretje in četrto največje evropsko gospodarstvo za omenjeno obdobje bolj spodbudni. Četrtletna gospodarska rast v Franciji je z 0,3 odstotka presegla pričakovanja: ob rasti izvoza in turizma so razlog za prihodnji optimizem tamkajšnjih analitikov tudi olimpijske igre. Tudi Italija je po zaslugi domačega povpraševanja imela 0,2-odstotno četrtletno rast, je objavil Istat. Še boljši so objavljeni podatki za Španijo, ki je v drugem četrtletju svoj BDP povečala za 0,8 odstotka, na letni ravni pa za 2,9 odstotka, kar je nad pričakovanji.

Prvi podatki o gospodarskih gibanjih v Sloveniji v drugem trimesečju letos bodo na voljo čez dva tedna, državni statistični urad jih bo predstavil 14. avgusta.