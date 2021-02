Nemški avtomobilisti kljub težkemu letu z dobički

Ifo: Blagi optimizem v industriji



Razpoloženje v nemški avtomobilski industriji poskuša vsak mesec izmeriti tudi münchenski ekonomski inštitut Ifo. Njihov indeks razpoloženja v tej panogi se je januarja rahlo popravil na –7,5 (decembra –8,5). »Proizvajalci so previdno optimistični, da se bo posel po koncu zaprtja izboljšal, in zato trenutno povečujejo zaloge,, je zapisal Klaus Wolhrabe, vodja raziskav pri Ifu.

Čeprav je v novicah o avtomobilski industriji sredi lanskega leta bilo vse skupaj videti že kar katastrofično, pa po končanem letu 2020 rezultati nemških paradnih konjev niso tako slabi. Nasprotno, Volkswagen in Daimler sta leto končala z zavidanja vrednim dobičkom, pozitivni signali o celoletnem poslovanju prihajajo tudi iz BMW.Poglejmo najprej največji evropski koncern Volkswagen. Sicer je res, da so svetovno prvo mesto v količini prodanih vozil morali po nekaj letih prepustiti Toyoti, a lansko leto se je zanje pod črto kljub temu končalo pozitivno. Po negativnem prvem četrtletju se je njihov posel obrnil hitro navzgor, posebej visoke številke so imeli v zadnjih treh mesecih leta 2020. Tako ocenjujejo, da je lani njihov dobiček iz poslovanja znašal deset milijard evrov, kar je sicer opazno manj kot v letu 2019 (19 milijard), a vseeno ni kar tako. Količinska prodaja vseh njihovih znamk skupaj se je sicer zmanjšala za 15 odstotkov na 9,3 milijona vozil, večji minus je bil v Evropi, precej manjši na Kitajskem.Podjetje Daimler, sicer najbolj znano po znamki Mercedes-Benz, tudi nima slabih novic. Podobno so zahvaljujoč zelo močnemu zadnjemu četrtletju poslovali zelo dobro, celoletni dobiček iz poslovanja je znašal 6,6 milijarde evrov, kar je bilo precej nad pričakovanji analitikov in tudi za dobrih 50 odstotkov več kot v letu 2019, ko so imeli precej stroškov s prestrukturiranjem. Tako dobre rezultate so dosegli tudi ob dejstvu, da so lani prodali za deset odstotkov manj avtomobilov, konkretno 2,2 milijona. Tudi oni so imeli na Kitajskem skoraj bleščeče leto, prodaja je celo zrasla, s čimer so precej nevtralizirali slabše razmere doma in v Severni Ameriki.Kaj pa tretji nemški avtomobilski dragulj BMW? Podatkov o dobičku še niso sporočili, so se pa pohvalili s podatkom o povečanju prostega gotovinskega toka, ki je menda znašal tri milijarde evrov. Sicer pričakujejo doseg nižje načrtovane marže, načrtujejo pa, da se bo že letos vrnili k dolgoletni visoki marži okoli osem odstotkov. Skupina BMW je lani po svetu prodala 2,3 milijona vozil, zmanjšanje prodaje je bilo glede na lansko splošno dogajanje skoraj ugodno (minus osem odstotkov), tudi oni so težje razmere v Evropi in Ameriki odlično nevtralizirali z rastjo prodaje na Kitajskem.