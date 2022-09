Nemški sklad Mutares je zaključil prevzem Cimosa

Nemški sklad Mutares je uspešno zaključil prevzem podjetja Cimos in njegovih hčerinskih družb od italijanskega TCH. Skupina Cimos, ki je zelo komplementarna z nekaterimi družbami iz obstoječega Mutaresovega portfelja (KICO in ISH), bo delovala kot ključna vzhodnoevropska platforma za Mutaresov segment avtomobilizma in mobilnosti, so sporočili iz Cimosa.

Pridružitev Mutaresovi platformi avtomobilnost in mobilnost ponuja sinergije tako skupini Cimos kot skupini Mutares. Cimos omogoča Mutaresu vzpostavitev strateške avtomobilske platforme ter dostop do Cimosovega strojnega parka po konkurenčnih proizvodnih stroških. Na drugi strani pa bo vstop v skupino Mutares omogočil Cimosu nadaljnjo rast poslovanja in izkoriščenost svojih proizvodnih zmogljivosti, so sporočili iz koprske družbe.

Neuspešni poskus nakupa MLM

Mutares se je potegoval za nakup še enega slovenskega avtomobilskega dobavitelja MLM. Nemški sklad je za nakup mariborske livarne od Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) oddal zavezujočo ponudbo, vendar je bila menda ta za DUTB prenizka. Slaba banka je prodajo MLM ustavila in bo, kot kaže, to prenesla na Slovenski državni holding.

Delniška družba zasebnega kapitala s sedežem v Münchnu prevzema srednje velika evropska podjetja, ki kažejo velik potencial za izboljšanje svojega poslovanja, in jih po stabilizaciji proda, so sporočili. V portfelju imajo 25 podjetij, večino pa so prevzeli od multinacionalk, ki so s ciljem osredotočiti se na svojo osnovno dejavnost odtujile podjetja, ki zanje niso bila več strateškega pomena. Lani je skupina Mutares ustvarila 2,5 milijarde evrov konsolidiranih prihodkov, letos jih pričakujejo vsaj štiri milijarde evrov.

Cimos pričakuje od 160 do 180 milijonov evrov prihodkov. FOTO: Tomi Lombar/Delo

Cimos pričakuje od 160 do 180 milijonov evrov prihodkov

DUTB je pred leti upravljala tudi Cimos, ki ga je naposled kupila italijanska družba TCH, ki je v lasti sklada Palladio Finanziaria, za 100.000 evrov. »Po petih letih, odkar je družba THC prevzela skupino Cimos, in po uspešno izpeljani reorganizaciji bo TCH v nove roke predala Cimos s posodobljenimi proizvodnimi zmogljivostmi, optimizirano strukturo proizvodnih obratov in organizacijo procesov po merilih najboljših industrijskih standardov,« so sporočili iz Cimosa.

Proizvajalec ohišij kompresorja, nosilcev motorjev, zavornih diskov, delov menjalnika in drugih avtomobilskih komponent je manjši kot ob italijanskem nakupu. Del dejavnosti so namreč Italijani prodali. Tako letos skupina pričakuje od 160 do 180 milijonov evrov prihodkov. V koronskem letu 2020, za lani podatki za skupino še niso znani, je imela 133,8 milijona evrov prihodkov iz prodaje, leta 2019 pa 168 milijonov evrov.