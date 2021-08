Nemško gospodarstvo z dobrimi obeti, a tudi težavami

V nadaljevanju preberite:

Nemško gospodarstvo je v drugem letošnjem četrtletju zraslo za 1,6 odstotka na četrtletni ravni. S tem se še ni vrnilo na predkrizno raven, saj je bil nemški BDP za 3,3 odstotka nižji kot v zadnjem četrtletju 2019, je objavil nemški statistični urad Destatis. Kaj je razlog nemške gospodarske rasti in kakšne so težave? Kako to vpliva na slovenska podjetja?