Nerešeni izzivi zaposlovanja

V članku preberite:

Nedavna sprememba delovne zakonodaje, po kateri lahko delodajalec odpusti delavca, ko izpolni pogoje za upokojitev, je sicer odpravila razmeroma majhen del težav delodajalcev in formalno ni posegla v pravice zaposlenih. Toda sprememba ne rešuje težav zaposlovanja starejših (in novincev na trgu dela).



Nujno bo najti celovito rešitev, ki bo povezala izzive tako delovne zakonodaje kot pokojninskega sistema. V članku najdete nekaj izzivov delovne zakonodaje in možne rešitve.