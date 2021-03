Nesoglasja glede dražbe frekvenc 5G

V nadaljevanju preberite:

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve (Akos) je decembra objavila razpis z dražbo za dodelitev radijskih frekvenc, med katerimi so tudi frekvence omrežja 5G. Na agenciji pravijo, da so z razpisom pohiteli, ker bi z odlašanjem država tvegala kazni zaradi nespoštovanja zavez iz evropskega akcijskega načrta za 5G. Medtem pa eden od operaterjev agenciji in ministrstvu za javno upravo očita objavo razpisa brez primerne zakonske podlage in si prizadeva za preklic dražbe. Na agenciji očitke zavračajo in mirijo, da je razpis v skladu z zakonom.

Na čem temeljijo očitki enega od operaterje ter kako se odzivata Akos in Ministrstvo za javno upravo? Kaj vse še čaka operaterje po končani dražbi?