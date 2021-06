Neuradno: vlada pritrdila uvedbi digitalne osebne izkaznice

V nadaljevanju preberite:

Predsednik vlade je v začetku leta ustanovil strateški svet za digitalizacijo, kot svetovalno telo na področju digitalizacije države. Prvo sejo je strateški svet izvedel aprila, maja pa so zapečatili svoj prvi paket predlogov in ukrepov. Vlada se je s paketom seznanila prejšnji teden, neuradno pa se omenja digitalno osebno izkaznico.

Kakšna je še vsebina prvega paketa? Kdaj bo znanega več o ukrepih in kdo jih bo izvajal? Kako bomo državljani občutili prve ukrepe?