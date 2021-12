Nihče mi ne narekuje, koga kam imenovati

V nadaljevanju preberite:

Nadzorni svet Luke Koper bo jutri odločal o manjkajočima članom in predsednikom uprave. »Nič še ni odločeno. Upam, da se bomo v petek odločili za še najmanj enega člana ali predsednika uprave,« je v prvem večjem pogovoru po več letih za Delo povedal dolgoletni odvetnik Janeza Janše in SDS ter tudi prvi nadzornik Luke Koper Franci Matoz, ki priznava, da je v ožjem izboru tudi Boštjan Napast.

Z Matozom smo se med drugim pogovarjali tudi o konfliktu interesov in možnih korupcijskih tveganjih zaradi njegovih funkcij. Vprašali smo ga še o njegovem odnosu z Janezom Janšo, načrtih v Luki Koper, tudi glede nakupov zemljišč in družbe Vinakoper, pa tudi, zakaj krči odvetniško pisarno in ali bo kandidiral na volitvah. Spregovoril je tudi o načrtih na DUTB, prenosu naložb na SDH, neprodaji Mladinske knjige, prodaji Alpine in MLM, korakih proti imperiju Martina Odlazka, odvetniških začetkih sodelovanja s slabo banko ...