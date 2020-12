NLB zaključila prevzem Komercijalne banke Beograd

V nadaljevanju preberite:

S plačilom kupnine se je zaključil proces prevzema tretje največje banke v Srbiji. NLB se bo prihodnje leto izdatno povečala obrestna marža. Kako bo prevzem vplival na poslovanje NLB in položaj skupine v državah kjer je prisotna? Kakšni so tržni deleži NLB v drugih državah? Koliko posla bo NLB opravila izven Slovenije?

Kako letos poslujeta NLB in Komercijalna banka?