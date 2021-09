NLB zapira še tri poslovalnice, eno preoblikuje

»S 1. oktobrom svoja vrata zaprle NLB Poslovalnice Grič-Krško, Muta in Ljubno ob Savinji. NLB Poslovalnico Klinične bolnice pa bomo preuredili v svetovalnico, so sporočili iz NLB.NLB dodaja: »Naše stranke smo o spremembi že začeli obveščati, poskrbeli bomo tudi za prenos njihovega poslovanja v drugo, njim najbližjo enoto. To bodo lahko seveda izbrale tudi same. Prenos poslovanja ne bo prinesel nobenih dodatnih stroškov, prav tako se zaradi tega ne bodo spremenile njihove pogodbe ali storitve, enake pa ostajajo tudi številke računov in plačilnih kartic. Bankomati ob enotah, ki se zapirajo, ostajajo, tako da bodo lahko stranke dvig gotovine in nekatere druge preprostejše storitve, ki jih omogočajo, opravljale tudi v prihodnje.«Kot smo poročali je v preklosti NLB že zaprla več manjših poslovalnic , podobno pa se na spremembe odzivajo tudi druge banke.