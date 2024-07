Nov način obračunavanja elektrike

Namesto sedanjih višje in nižje tarife se bo po novem poraba obračunavala po tarifah, ki bodo razdeljene v pet blokov, in sicer glede na čas v letu in obdobje v dnevu. Prihaja t. i. 5-tarifni sistem obračunavanja elektrike, ki bo namesto 1. julija 2024 stopil v veljavo predvidoma v začetku oktobra 2024. Navaditi se bomo morali na drugačne načine izračunavanja stroškov porabe električne energije, kar pomeni tudi iskanje rešitev za optimizacijo porabe. Kako bo vse to vplivalo na posameznika, s kakšnimi izzivi se bo zaradi te spremembe spopadalo gospodarstvo, kakšne so rešitve in kako se pripraviti na prehod, si lahko preberete v spodnjem prispevku ali bolj podrobno v tej objavi.

Kaj pomeni pettarifni sistem obračunavanja

Namen pettarifnega sistema ali petih različnih stopenj obračunavanja elektrike glede na čas v dnevu in tip porabe je spodbujanje porabnikov k čim varčnejši in učinkovitejši rabi električne energije. Z novim načinom obračunavanja lahko vsi pripomoremo k razbremenitvi omrežja v času, ko je najbolj obremenjeno. Največ bodo prihranili tisti, ki bodo znali svoj odjem električne energije optimizirati po moči in porabi zunaj koničnih ur, ko je elektrika najdražja.

FOTO: Rexel

Tarifne postavke omrežnine za obračunsko moč in energijo se bodo spreminjale glede na posamezen časovni blok. Najvišje bodo v obdobjih največje obremenitve omrežja, medtem ko bodo v manj obremenjenih obdobjih nižje. Več informacij o tem najdete v tem prispevku.

FOTO: Rexel

Kako bo nov sistem vplival na gospodinjstva

Zasebni odjemalci z visoko porabo, npr. hiše z ogrevanjem na toplotno črpalko ali polnilnico za električno vozilo, bodo te spremembe občutili bolj kot drugi. Dobra novica je, da obstaja rešitev, ki je enostavna za integracijo in prinaša visoke prihranke​.

Kako bo to vplivalo na podjetja

Gospodarske družbe z veliko porabo energije bodo morale svojo porabo načrtovati bolj preudarno, da bi se izognile visokim stroškom v koničnih obdobjih. Npr. proizvodna podjetja bi lahko razmislila o premiku delovnih izmen v časovne intervale, ko je elektrika cenejša. To je lahko zelo zahteven proces, zato večina podjetij išče rešitve v orodjih za shranjevanje presežka ustvarjene energije v času nižjih tarif.

FOTO: Rexel

Rešitev proti nenadzorovani prekoračitvi porabe električne energije je naložba v hranilnik električne energije s pametnim števcem, primerna tako za poslovne odjemalce kot tudi za zasebna gospodinjstva.

Inovativni slovenski produkt SG Connect

Pametna povezava SG Connect in hranilnik energije omogočata zmanjšanje stroškov omrežnine in priključne moči z omejitvijo in prilagajanjem porabe energije glede na trenutne potrebe.

Predstavljamo vam primer izvedbe investicije v sončno elektrarno in baterijski hranilnik energije, s katerim lahko učinkovito upravljate proizvodnjo in nadzorujete porabo električne energije.

FOTO: Rexel

V podjetju REXEL vam v sodelovanju s podjetjem NGEN ponujajo pametno rešitev z izvedbo na ključ: montažo, zagonom in vzdrževanjem.

Naročnik oglasne vsebine je Podjetje Rexel