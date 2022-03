Nova uprava Gen-I še ne more upravljati družbe

V Gen-I, ki tudi letos, čeprav brez uprave, posluje rekordno, so s sklepom sodišča, ki je za predsednika uprave določilo Igorja Koprivnikarja, za člane uprave pa Primoža Stropnika, Dejana Paravana in Andreja Šajna, zadovoljni, saj to pomeni strokovno upravo in kontinuiteto. Vendar sklep še ni pravnomočen, do konca marca se lahko stranke v postopku na sklep pritožijo.

Gen-I je tako še vedno brez uprave. To bi stranke v postopku, Gen-I, Gen EL in Gen energija, lahko spremenile tako, da bi sodišču naznanile, da se ne bodo pritožile, česar pa zares ne pričakuje nihče. Take uprave, kot jo je določilo sodišče, ni predlagala nobena stran, Gen-I je za predsednika uprave predlagal Roberta Goloba, ki pa se je odločil za politično pot. Gen energija je že na skupščini Gen-I novembra lani na podlagi obveznega navodila svojih nadzornikov predlagala Jureta Sokliča za predsednika uprave Gen-I in Davorja Dimiča za člana uprave Gen-I.

Nadzorniki Gen energije so medtem že odpoklicali generalnega direktorja družbe Martina Novšaka, zdaj poteka postopek za imenovanje novega prvega moža družbe, omenja se državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok. Ta postopek sicer ni nujen za to, da se Gen energija pritoži na sklep sodišča. Nadzorniki, ki jih vodi vodja direktorata za turizem na gospodarskem ministrstvu Ksenija Flegar, lahko pritožbo naročijo tudi začasni vodji družbe, prej finančni direktorici Gen energije Gordani Radanovič. Nekaj je namigov, da naj bi se nadzorniki srečali že danes, zvečer je torej mogoče kakšno presenečenje.