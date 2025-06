Nove podpore za čisto industrijo

Evropska komisija je sprejela nov okvir za državne pomoči, ki podpira dogovor o čisti industriji, da bi državam članicam omogočila pospešitev razvoja čiste energije, razogljičenja industrije in čistih tehnologij. Za črpanje evropskega denarja za podobne namene je sicer državni zbor v obravnavo dobil podnebni zakon.

Okvir za čisto industrijo določa pogoje, pod katerimi lahko države članice v skladu s pravili EU o državni pomoči odobrijo podporo za nekatere naložbe in cilje. Komisija bo na podlagi okvira odobrila sheme pomoči, ki jih bodo države članice uvedle za spodbujanje čiste industrije, kar bo omogočilo hitro dodeljevanje individualnih pomoči. Okvir za čisto industrijo bo veljal do konca 2030 in nadomešča začasni okvir za krizne razmere in prehod, ki je veljal od leta 2022.

Okvir prinaša poenostavitve pravil o državni pomoči na petih glavnih področjih. Gre za uvajanje energije iz obnovljivih virov in nizkoogljičnih goriv, začasno olajšavo pri cenah električne energije za energetsko intenzivne uporabnike, da se zagotovi prehod na nizkocenovno električno energijo, za razogljičenje obstoječih proizvodnih obratov, razvoj proizvodne zmogljivosti čistih tehnologij v EU in zmanjševanje tveganosti naložb v čisto energijo, razogljičenje, čiste tehnologije, projekte energetske infrastrukture ter projekte, ki podpirajo krožno gospodarstvo.

Energetsko intenzivna proizvodnja lahko dobi podporo za znižanje cen elektrike. FOTO: Jože Suhadolnik

Na podlagi okvira je dovoljena podpora širokemu naboru tehnologij za razogljičenje, kot so elektrifikacija, vodik, biomasa ter zajemanje, uporaba in shranjevanje ogljika. Podpora se lahko dodeli na podlagi vnaprej določenih zneskov pomoči (za do 200 milijonov EUR podpore), vrzeli v financiranju ali konkurenčnega postopka zbiranja ponudb.

Na podlagi okvira je dovoljena tudi podpora za proizvodnjo in predelavo kritičnih surovin, potrebnih za čiste tehnologije. Poleg tega okvir državam članicam omogoča, da spodbujajo povpraševanje po proizvodih čiste tehnologije s ponujanjem davčnih spodbud.