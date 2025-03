Trem prizadetim v poplavah več kot pol milijona evrov odškodnine

V nadaljevanju preberite:

Po podatkih spletne strani službe vlade za obnovo po poplavah je bilo do konca prejšnjega tedna iz državnega proračuna izplačanih 1,087 milijarde evrov. Od tega so zgolj prejšnji teden izplačila znašala okoli 2,8 milijona evrov. Glavnina izplačil je bila opravljena že leta 2023 in v prvi polovica leta 2024.

Kdo je prejel največ? Katere občine so bila najbolj prizadete? Kje so največ škode utrpeli posamezniki?

Kdo so podjetja, ki odpravljajo škodo po poplavah in koliko poslov so dobila?