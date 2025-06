Sankcij Bruslja proti Izraelu še ni na obzorju

V nadaljevanju preberite:

Sankcije proti Izraelu, z izjemo ukrepov proti ekstremnim naseljencem na Zahodnem bregu, so za Bruselj že dolgo tabu. V institucijah EU so bili pri kritikah ravnanja vlade Benjamina Netanjahuja v Gazi vedno pazljivi. Šele v zadnjih tednih se je krog bolj kritičnih držav, v katerem so bile sprva le Irska, Slovenija in ­Španija, začel širiti.

Premik v drži številnih držav se je zgodil v zadnjih mesecih zaradi naraščanja trpljenja civilnega prebivalstva, nadaljnjega uničevanja infrastrukture v Gazi in izraelske blokade humanitarne pomoči.To je vodilo do tega, da se je visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas 20. maja vendarle odločila, da bodo opravili pregled pridružitvenega sporazuma z Izraelom. V sporazumu so predvideni ustrezni ukrepi v primeru kršitev, denimo človekovih pravic. EU bi ga lahko s soglasno odločitvijo zamrznila.