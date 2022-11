Novembra inflacija ostala pri visokih desetih odstotkih

Inflacija v Sloveniji je še naprej visoka: v novembru je na letni ravni znašala deset odstotkov (oktobra je bila 9,9-odstotna). K temu so največ, 3,1 odstotne točke prispevale višje cene prehrambnih izdelkov. Hrana in brezalkoholne pijače so se namreč v enem letu podražile za 19 odstotkov, so izračunali na državnem statističnem uradu (Surs).

Podražitve goriv in energije (za 19,1 odstotka) so letni indeks inflacije dvignile za 2,3 odstotne točke. Ob tem je za dodatne 0,9 odstotne točke vpliva na letno inflacijo imela dražja stanovanjska in gospodinjska oprema (cene so se zvišale za 12 odstotkov), nadaljnje 0,7 odstotne točke pa so prispevale višje cene v restavracijah in hotelih, ki so se na letni ravni povišale za skoraj desetino.

Na mesečno inflacijo, ki je novembra znašala 0,9 odstotka, so sicer najbolj vplivale višje cene naftnih derivatov; prispevale so 0,4 odstotne točke.

Letna rast cen, merjena z evropsko primerljivim harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila sicer še nekoliko višja, znašala je 10,8 odstotka, kar je več kot oktobra, ko je bila 10,3-odstotna. Prejšnji mesec je bila v državah članicah EMU 10,6-odstotna (septembra 9,9-odstotna) in v članicah EU 11,5-odstotna. Najnižja je bila v Franciji (7,1-odstotna), najvišja v Estoniji (22,5-odstotna).