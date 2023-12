Novi produkti so odgovor na potrebe trga

V nadaljevanju preberite:

Dostopnost – natančneje, dolgo čakanje na dostopnost – pri številnih storitvah, ki jih načeloma zagotavlja obvezno zdravstveno zavarovanje v okviru javnega in koncesijskega zdravstva, je glavni dejavnik, ki vpliva na to, da potencialni bolniki iščejo druge poti, po katerih bi do storitve prišli prej. Alternativa čistemu samoplačništvu so dodatna zdravstvena zavarovanja.

V trenutni pahljači ponudbe zavarovalnic so predvsem police, ki omogočajo hitrejši dostop do različnih specialistov, ter zavarovanja za nekatere zdravstvene storitve, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne pokriva (in so torej v celoti samoplačniške). Problematična je tudi diagnostika na sekundarni ravni, kjer so čakalne dobe izredno dolge.