Novi prostori za še več udobja in nemoteno poslovanje

Za sprejemanje finančnih odločitev, ki se nanašajo na različne faze poslovanja z banko – od odpiranja osebnih računov, opravljanja transakcij do izbire pravih naložbenih strategij, sklepanja posojil ali načrtovanja varčevanja –, so za vsakega med nami zelo pomemben vidik vsakodnevnega življenja, za katerega je treba imeti pravega sogovornika. Bančna industrija, ki je v zadnjih letih doživela izjemne spremembe, se zaveda, kako pomembna je prijetna uporabniška izkušnja, zato se osredotoča na poenostavitev procesov. Vsaka interakcija, pa naj gre za klic v kontaktni center, plačilo položnic z aplikacijo za mobilno bančništvo, pregled osebnih financ v spletni banki ali uporabo bankomata, oblikuje naše zaupanje v banko.

Banke ugotavljajo, da si uporabniki pri poslovanju z bankami želijo čim lažjo dostopnost do bančnih storitev, večjo zasebnost pri osebnem svetovanju in boljšo usklajenost med fizičnim in digitalnim svetom.

Prostorska zasnova, ki uporabnike podpira na vseh bančnih poteh

Banke se vedno bolj zavedajo, kako pomembna je vrhunska uporabniška izkušnja tudi v fizičnih bančnih poslovalnicah. FOTO: Gorenjska Banka

Nove standarde uporabniške izkušnje postavlja tudi Gorenjska banka, ki s prenovo poslovalnice na Dalmatinovi ulici v središču Ljubljane poudarja vrednote, strategijo in poslovni model banke, v katerem je uporabniška izkušnja v ospredju.

Prenovo so zasnovali s poudarkom na funkcionalnem oblikovanju, sodobni tehnologiji in trajnostnih materialih, vendar ne gre le za estetsko prenovo. S premišljenim dizajnom, integracijo najsodobnejših digitalnih rešitev in naravnih materialov želijo svoje storitve še bolj približati strankam.

Prostorska razporeditev namreč omogoča prijetno okolje za stranke, povečuje občutek domačnosti in zaupanja ter zagotavlja visoko raven zasebnosti ter celovito podporo pri bančnih storitvah.

Klasične poslovalnice postajajo svetovalna središča

Čeprav velik delež prebivalstva z bankami posluje digitalno – po podatkih Banke Slovenije je do konca leta 2021 spletne banke uporabljajo 1,05 milijona uporabnikov –, je obisk bančne poslovalnice in pogovor z bančnim svetovalcem včasih ključen, da lažje sprejmemo najzahtevnejše finančne odločitve.

Romina Sabadin, pomočnica uprave Gorenjske banke FOTO: Gorenjska Banka

Nova raven bančnih storitev

Bančne poslovalnice se v skladu z razvojem bančne industrije vedno bolj osredotočajo na storitve visoke vrednosti. »Prenova poslovalnic je odraz spremembe poslovnega modela na področju poslovanja s prebivalstvom. Klasične poslovalnice se preoblikujejo v svetovalna središča, v katerih je poudarek na osebnem pristopu in reševanju kompleksnejših potreb strank. Poslovalnica na Dalmatinovi združuje sodobne digitalne rešitve za izvajanje enostavnih vsakodnevnih bančnih storitev z zasebnostjo prostora za poglobljeno svetovanje. V središču našega poslovanja tako ostajajo stranka, izpopolnjevanje njene uporabniške izkušnje in osebni pristop,« je poudarila, pomočnica uprave Gorenjske banke.

Prenovljena poslovalnica na Dalmatinovi ulici je uresničitev strategije Gorenjske banke, ki združuje usmerjenost k strankam, digitalizacijo in trajnost. S tem banka krepi zaupanje, zagotavlja visoko raven uporabniške izkušnje ter utrjuje svojo vlogo zanesljivega in odgovornega bančnega partnerja.

Naročnik oglasne vsebine je Gorenjska banka