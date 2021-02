NPU Banki Slovenije vrnil zasežene dokumente

V Banki Slovenije so včeraj prejeli arhivsko listinsko in elektronsko dokumentacijo, ki jo je Nacionalni preiskovalni urad zasegel v hišni preiskavi v naših prostorih leta 2016, je sporočil slovenski bančni regulator. Preiskovalci so gradivo vrnili, potem ko je sodišče EU decembra lani odločilo, da je Slovenija z zasegom dokumentov med preiskavo v Banki Slovenije kršila načelo nedotakljivosti arhivov Evropske centralne banke.V Banki Slovenije zdaj preverjajo, ali je bila dokumentacija vrnjena v celoti, so sporočili iz Banke Slovenije.NPU je njeno dokumentacijo zasegel zaradi suma nepravilnosti pri ocenjevanju premoženja Nove Ljubljanske banke ob zadnji sanaciji bank leta 2013. Specializirano državno tožilstvo (SDT) je po omenjeni sodbi zatrdilo, da nadaljujejo delo glede kazenske ovadbe proti nekdanjim vodilnim v centralni banki. »V sodbi je sodišče EU jasno zapisalo, da ni nobenih ovir za zaseg dokumentov, ki niso povezani z delovanjem Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) in ECB. V zvezi s tem je pomembna okoliščina, da je konkretna kazenska zadeva usmerjena le v takratne nacionalne pristojnosti slovenske centralne banke, in ne v pristojnosti ESCB ali ECB,« so dejali po razglasitvi sodbe.