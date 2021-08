Obetavna digitalna transformacija električne industrije

V nadaljevanju preberite:

Podjetje Schneider Electric omogoča energetske rešitve in rešitve digitalne avtomatizacije za učinkovitost in trajnost. To obsega tehnološke rešitve za avtomatizacijo v realnem času, programsko opremo in storitve, združene v integrirane rešitve za dom, zgradbe, podatkovna središča, infrastrukturo in industrijo.



Vrednost podjetja se je letos povečala za malo manj kot 30 odstotkov, v zadnjih dvanajstih mesecih pa za skoraj 50 odstotkov.