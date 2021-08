Običajne bonitetne ocene so v sedanjih razmerah manj uporabne

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko je pandemija covida-19 upočasnila gospodarsko aktivnost, letos podjetja svojo dejavnost že povečujejo, saj sta jih k temu spodbudila povečano povpraševanje in rast cen surovin. Bonitetno odlična podjetja imajo večjo verjetnost, da bodo uspešno nadaljevala poslovanje tudi po koncu pandemije, medtem ko so podjetja z nižjimi bonitetnimi ocenami bolj izpostavljena tveganjem. Kako vidijo najverjetnejši razplet dogajanja, smo povprašali bonitetni agenciji Coface in Dun & Bradstreet. In med drugim izvedeli, da so po pandemiji podjetja postala še precej bolj previdna pri izbiri poslovnih partnerjev in načinu sodelovanja z njimi.