Od e-nakupa do e-izpolnitve

iLogistika pomeni inteligentno upravljanje logističnih storitev

Čeprav je bilo minulo leto zahtevno in so se morali logisti (skupaj s strankami) prilagoditi novim razmeram na številnih področjih, je prezgodaj za oceno, ali bo covid-19 »zapustil« trajno zmanjšanje blagovnih tokov med Azijo in Evropo in višje voznine.