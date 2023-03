Od zdravega življenja do čebel

Obiskovalci Celjskega sejma bodo do nedelje na petih pomladnih sejmih izvedeli vse o zdravem načinu življenja, samooskrbi, kavi, po novem tudi o lovstvu in ribolovstvu. Danes pa se začenja tudi 46. strokovni čebelarski dogodek ApiSlovenija.

Pomladne sejme so hkrati nazadnje pripravili leta 2019, lani so jih zaradi epidemije razbili na dva dela. Tokrat se sejmu za zdrav način življenja in samopreskrbo Altermed&GreenVita, Festivalu kave Slovenija in ApiSloveniji pridružujejo še Dnevi ribištva in Dnevi lovstva. Pred dobrimi štirinajstimi dnevi so napovedovali 210 razstavljavcev, včeraj pa so iz Celjskega sejma sporočili, da se na sejmih predstavlja 305 razstavljavcev iz 25 držav.

Izvršni direktor družbe Celjski sejem Robert Otorepec je že pred včerajšnjim uradnim odprtjem pomladnega peterčka dejal, da pričakujejo vsaj toliko obiskovalcev, kot so jih imeli pred epidemijo, takrat so jih našteli od 15.000 do 20.000. Z eno vstopnico si bodo obiskovalci lahko ogledali vse sejme, na katerih se prestavlja tudi več kot sto ekošol. Tudi letos lahko obiskovalci na sejmu kupijo semena, čebulice in sadike ter vse, kar potrebujejo za učinkovito samooskrbo. Na festivalu kave bodo poleg vrhunske kave poizkusili tudi drugo butično ponudbo različnih pijač.

Danes in jutri bo na Celjskem sejmu tudi srečanje čebelarjev ApiSlovenija. Predstavili bodo opremo, pripomočke in materiale za čebelarjenje, na voljo bodo med in izdelki iz medu, apiterapija in predstavitve inovacij v čebelarstvu.

Predsednik Čebelarske zveze Slovenije (ČZS) Boštjan Noč je dejal, da je bilo letos največ zanimanja za srečanje čebelarjev, na katerem se bodo sestali tudi vsi predsedniki čebelarskih zvez nekdanje Jugoslavije. Pogovarjali se bodo tudi o predlogu ČZS, da bi ustanovili Evropsko čebelarsko zvezo.

Kot je pojasnil Noč, je namreč trenutno na svetovnem trgu od 60 do 70 odstotkov ponarejenega medu: »Če želimo zaščititi evropsko čebelarstvo in potrošnika pred ponaredki iz tretjega sveta, potrebujemo močnega pogajalca.« Danes bodo pripravili tudi strokovni program o prehrani čebel, jutri pa o dobri čebelarski praksi.

Na sejmu Dnevi ribištva bo danes predavanje o etiki ribiških tekmovanj, vrhunec sejemskega dogajanja pa bo tudi na sejmu Dnevi lovstva s slovenskim lovskim dnem. Pogovarjali se bodo o trajnostni rabi naravnih virov in biodiverziteti, predavali pa bodo številni domači strokovnjaki. Na sejmu imajo tudi poseben kotiček z gozdnimi živalmi, predstavljajo projekt Spoznaj lovca, ki se bo začel ta mesec, jutri pa bodo pripravili 16. državno prvenstvo v oponašanju jelenjega rukanja.