Odgovorna prihodnost: to je nov trend v naložbah

Ko gledamo naprej, si želimo ustvariti nekaj več – nekakšno varnostno mrežo, ki nas bo podpirala pri življenjskih projektih, velikih nakupih, prenovah doma ali šolanju otrok. Za marsikoga pa je ta misel na prihodnost tudi priprava na čas, ko bo lahko brezskrbno užival po upokojitvi. Takrat nam lahko prav ustvarjen finančni kapital omogoča, da se brez večjih skrbi posvetimo sebi in svojim najdražjim.

Vendar prihodnost ni samo naša. Pomisliti moramo tudi na svet, ki ga bomo zapustili za seboj – svet, ki ga oblikujemo za naslednje generacije. Skrb za naš planet ni le modna muha, ampak globoko zavedanje, da bomo vsi občutili posledice današnjih odločitev. Z izbiro trajnostnih rešitev lahko postanemo del pozitivne spremembe.

Danes sta odgovorno ravnanje do okolja in trajnostno varčevanje postala zvesta zaveznika, ki sinhrono vstopata v boljšo prihodnost.

Torej, kako lahko združimo skrb za lastno finančno stabilnost in odgovornost do okolja? Zavarovalnica Generali je na to odgovorila z inovativnim naložbenim zavarovanjem Odgovorna prihodnost , ki vam omogoča, da skozi varčevanje prispevate k družbenemu napredku. Gre za naložbeno zavarovanje, ki ne le gradi dolgoročno finančno varnost, ampak s svojo usmerjenostjo v trajnostne naložbe prispeva tudi k zmanjšanju ogljičnega odtisa, podpira etično naravnana podjetja in lokalne skupnosti, ki delujejo v skladu s trajnostnimi načeli, skrbijo pa tudi za finančno stabilnost in dolgoročno donosnost podjetij, ki poslujejo trajnostno.

Takšna oblika varčevanja bo popolnoma v skladu z vašimi trajnostnimi ambicijami, ustvarjala bo temelje za prihodnost, ki je zavezana odgovornosti do narave in družbe.

Zakaj denar izgublja vrednost, če ga ne investirate Sto evrov, ki jih imate doma, je po 20 letih pri 3-odstotni letni inflaciji vrednih le nekaj več kot polovico prvotne vrednosti. To naj bo izhodišče, da razmislite, zakaj ni smotrno privarčevanega denarja puščati na banki, kjer so obresti za depozite še vedno minimalne, ali še huje, celo doma v gotovini »na varnem«. Čas je, da prevzamete nadzor nad svojo prihodnostjo, z odločitvijo, ki vam bo omogočila boljše naložbe in bo hkrati v skladu s trendi sodobnega trajnostnega prehoda. Da, tudi ko govorimo o varčevanju, smo lahko trajnostni.

Kaj vključuje Odgovorna prihodnost

Naložbeno zavarovanje Odgovorna prihodnost vključuje trajnostne naložbe, ki prinašajo dolgoročno stabilnost in skladnost z mednarodnimi trajnostnimi standardi. Združuje odgovorno varčevanje, ki gradi vaš finančni kapital v skladih, osredotočenih na okolju prijazne naložbe, in življenjsko zavarovanje, ki vam in vašim najdražjim zagotavlja finančno varnost.

Odgovorna prihodnost je naložbeno zavarovanje z obročnim plačevanjem premije. Namenjeno je osebam, starim med 14 in 65 let, ki želijo poleg življenjskega zavarovanja tudi dolgoročno varčevati ob upoštevanju trajnostnih načel in so za potencialne višje donose pripravljeni prevzeti naložbeno tveganje.

Na izbiro sta dve vrsti naložb:

Inovativni izbor se osredotoča na trende staranja prebivalstva in inovacije v medicini, tehnološki napredek – od umetne inteligence do kvantnih računalnikov in novih materialov ter rast srednjega sloja v dveh največjih državah na svetu, Indiji in Kitajski.

se osredotoča na trende staranja prebivalstva in inovacije v medicini, tehnološki napredek – od umetne inteligence do kvantnih računalnikov in novih materialov ter rast srednjega sloja v dveh največjih državah na svetu, Indiji in Kitajski. Stabilni izbor je primeren za vse, ki si želijo varno in zanesljivo naložbo tudi v težkih časih, saj večji del premoženja vlaga v obvezniške naložbe (60 %), del pa za dodatno donosnost investira v globalne delnice.

Z Odgovorno prihodnostjo imate možnost vlagati v sklad po svoji meri – lahko se odločite za stabilnejšo pot z večjim deležem obveznic ali pa izberete inovativne trende, ki zajemajo razvoj tehnologije, medicinskih inovacij in gospodarskega napredka v hitro rastočih državah.

Partnerstvo v naložbah za prihodnost

Vas skrbi, da ne boste znali upravljati tovrstnih naložb, da ne boste znali preveriti, kakšni so donosi in kdaj bo morda čas za kakšno novo odločitev, ki vam bo prinesla boljše pogoje? Brez skrbi, strokovnjaki zavarovalnice Generali bodo najmanj štirikrat letno, ob izrednih dogodkih pa tudi večkrat, pregledali vaše naložbe. Glede na pričakovana gibanja na kapitalskih trgih, pričakovano uspešnost in tveganost posameznih obstoječih ter potencialnih naložb vam bodo po potrebi predlagali novo ciljno sestavo naložb notranjega sklada in vas usmerjali pri nadaljnjih odločitvah.

Dodatne ugodnosti:

Preprosta sklenitev zavarovanja z mesečnimi plačili že od 40 EUR.

Finančna varnost za vas in vaše najbližje.

Oplemenitenje prihrankov.

Za vsakih 5 let varčevanja pripišemo bonus, zato privarčujete več.

Ob sklenitvi domskega zavarovanja Paket Dom za 10 let zavarovalnica Generali vsako leto 25 % plačane letne premije na izbranih domskih zavarovanjih prenese na polico naložbenega zavarovanja.

Enostaven pregled nad premoženjem – brezplačna uporaba spletnega portala Moj Generali za pregled police in nadzor nad premoženjem.

Možnost dviga dela privarčevanih sredstev (predujem).

Skrb za okolje in družbo z okolju prijaznimi naložbami.

Upoštevanje trajnostnih preferenc vlagateljev.

Prve police sklenila uprava zavarovalnice Generali Predpremierno so naložbeno zavarovanje Odgovorna prihodnost sklenili predsednica uprave zavarovalnice Generali Vanja Hrovat, člana uprave Mitja Feri in Katarina Guzej ter predsednica uprave Generali Investments Melita Rajgelj Ozebek in direktor sektorja finančnega svetovanja in trženja Generali Investments Goran Djuratovič. Želite izvedeti več? Odločite se za odgovorno prihodnost – zase in za prihodnje generacije.

