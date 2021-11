Odlični poslovni rezultati domačih družb

V nadaljevanju preberite:

Slovenska podjetja, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, objavljajo poslovna poročila za tretje četrtletje. Minuli teden so rezultate objavili obe zavarovalnici, Triglav in Sava Re, ter farmacevt Krka, še prej NLB in Telekom. Kaj kažejo podatki in kaj bi lahko prinesli podatki o poslovanju Luke Koper, ki jih pričakujemo ta teden?