Odprtje inovacijskega centra v Srbiji

Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport se je Srbiji udeležil odprtja Inovacijskega centra za pametno proizvodnjo ter poslovne konference na temo problematike regionalne prometne infrastrukture v regiji Zahodnega Balkana. »Izmenjali smo si primere dobre prakse,« je za Delo povedal Han.

Dvodnevni delovni obisk ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaža Hana potrjuje prizadevanja Slovenije za krepitev gospodarskega sodelovanja z državami Zahodnega Balkana. Minister Han je opravil pogovore z ministri srbske vlade, in sicer z ministrico za gospodarstvo Adrijano Mesarović, ministrom za notranjo in zunanjo trgovino Tomislavom Momirovićem, ministrom za šport Zoranom Gajićem ter ministrom za turizem in mlade Huseinom Memićem. Z Memićem sta sta se dogovorila, da Slovenija pošlje svoj zakon o gostinstvu, s katerim uravnava težave zaradi kratkoročnega oddajanja.

Srbija pomembna trgovinska partnerica

Minister Han je ob obisku poudaril: »Srbija je najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije v regiji Jugovzhodne Evrope. V letu 2023 je blagovna menjava znašala dve milijardi evrov, povečuje se tudi obseg menjave in investicij. Sodelovanje na področju turizma je živahno, vsekakor pa je Slovenija zainteresirana za spodbujanje turističnega gospodarstva in iskanje novih možnosti skupne predstavitve na tretjih trgih. Tudi sodelovanje na področju športa je odlično, predvsem med športnimi organizacijami, klubi in društvi na področju preprečevanja nasilja na športnih prireditvah, pri odkrivanju korupcije in prirejanja športnih rezultatov ter boja proti dopingu. Slovenija je tudi podpornica približevanja Srbije EU, nadaljevali bomo izvajanje pomoči in s svojimi izkušnjami Srbiji pomagali pri uresničevanju reform, potrebnih za njeno čim prejšnje približevanje EU.«

Inovacijski center za pametno proizvodnjo

Na Univerzi v Novem Sadu se je minister Han udeležil uradnega odprtja Inovacijskega centra za pametno proizvodnjo, se srečal s sodelujočimi slovenskimi, srbskimi in drugimi podjetji ter si podrobneje ogledal sam inovacijski center. Minister je ob uradnem odprtju poudaril, da pomeni pomemben mejnik v okviru projekta: »Izredno me veseli, da je Slovenija podprla ta projekt in da pri vzpostavitvi centra sodelujejo slovenski strokovnjaki. Tehnološko znanje in inovacije so zelo pomembne z vidika razvoja in napredka. Prepričan sem, da bo center omogočal izmenjavo znanja ter prenos in dostop do najnovejših tehnologij. Da bo predstavljal platformo za industrijsko eksperimentiranje in za vrsto tehnoloških storitev in programov za razvoj veščin z namenom optimizacije procesov ter povečanja konkurenčnosti zmanjšanja proizvodnih stroškov. Želimo si, da bi ta projekt prerasel v regionalni center industrijskih kompetenc in da bi povezal države v regiji v smislu vzpostavitve regionalnega vozlišča za digitalne inovacije in umetno inteligenco na Zahodnem Balkanu.«

Zadnji dan obiska je na slovenskem veleposlaništvu potekal sprejem za petsto udeležencev.