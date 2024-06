Minister Han: Največja cokla razvoja je umeščanje v prostor

Minister za gospodarstvo Matjaž Han je ob današnjem obisku Zgornje Savinjske doline, kjer je obiskal tudi družbo KLS Ljubno, dejal, da podjetja in obrtniki pričakujejo, da bo država uredila vodotoke in natančno pojasnila, kako bo zaščitila območja, da se katastrofa, kakršna je bila avgusta lani, ne bo ponovila. Kjer zaščita ne bo mogoča, bi bilo treba podjetja seliti, a lokacij ni, gradbena dovoljenja pa zamujajo.

Minister Han je napovedal, da bodo v prihodnjih dveh mesecih izplačali vso pomoč podjetjem, ki so prijavila škodo, ki jim jo je povzročila lanska ujma. Prvih 33 podjetij je izplačila v skupni višini 25 milijonov evrov prejelo prav danes, jeseni so že prejela tudi predplačila v višini 12 milijonov evrov. Med njimi je tudi družba KLS Ljubno. Ustanovitelj družbe in prokurist Mirko Strašek je dejal, da so z odzivom države in ministrstva zadovoljni, a da si še bolj kot finančne pomoči želijo ureditve protipoplavne varnosti: »To se mora urediti tako, da bo trajno, da ne bomo ob vsaki nevihti tekli na nasip in čakali, kdaj se bo zrušil.« Brez protipoplavnih ureditev podjetja ne morejo zavarovati.

Strašek je pojasnil, da poslujejo na dveh tretjinah, čeprav so usposobili vse linije. »Kupci so šli k drugim dobaviteljem, ker jim nismo mogli dati zagotovila, da bomo tako hitro dobavili naročeno. Zdaj moramo ta naročila pridobiti nazaj,« je dejal. Ob vsem tem jih pesti tudi prostorsko urejanje. KLS Ljubno je namreč med prvimi v razvoju novih produktov za električna vozila, za to proizvodnjo pa potrebujejo nove prostore. Povedal je, da so že imeli pripravljeno zemljišče, tik pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pa je zemljišče poplavilo. »Zdaj potrebujemo novo lokacijo in želimo jo v bližini. Že če jo bomo postavili nekoliko višje, bo za nas pomenilo dodatne stroške in malo težje poslovanje,« je poudaril Strašek.

Prav pri pridobivanju lokacij je največ težav, je povedal minister Han: »Problem je umeščanje v prostor, rakava rana je izdaja gradbenih dovoljenj, saj se nanje predolgo čaka. Moja ideja že pred ujmo je bila, da bi nekatere zadeve prestavili z upravnih enot na občine.« Dodal je, da so postopki še vedno predolgi in da se na posamezna soglasja, ki so nujna za pridobitev gradbenega dovoljenja, predolgo čaka: »Imamo soglasodajalce, ki so dobronamerni, nekateri pa blokirajo projekte. Trenutno imamo kar nekaj razpisanih objektov za turistične namene, ki morajo dobiti do konca junija gradbeno dovoljenje, ker je bil to pogoj v razpisu, a še vedno čakajo.«

Strašek je dejal, da iščejo novo lokacijo le za to novo proizvodnjo, podjetje, za katero trdi, da so ga gradili na takrat nepoplavnem območju, pa hoče ohraniti tam, kjer je: »Druga lokacija bi bila v nasprotju z našim poslanstvom, ki smo si ga postavili leta 1972, in sicer da bomo v tem delu doline skrbeli za zaposlovanje in pomagali pri hitrejšem razvoju.«