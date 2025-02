Podjetja opažajo več povpraševanja po delu

V nadaljevanju preberite:

Ohlajanje gospodarstva v Sloveniji in v bližnjih državah je po opažanjih podjetij že čutiti tudi na trgu dela. Odpuščanja in celo propadi nekaterih družb namreč nekoliko zmanjšujejo kadrovsko vrzel, s katero se v zadnjih letih srečujejo delodajalci v večini panog. Zlasti v proizvodnji opažajo več povpraševanja po zaposlitvah, med iskalci pa so tudi takšni, ki so brez služb ostali v Avstriji ali Nemčiji.