Tujih delavcev je vse več, a se povpraševanje po njih ohlaja

V Sloveniji je bilo konec novembra 148.018 tujih delavcev, kar je osem tisoč več kot januarja lani in kar 130 odstotkov več kot novembra 2016. Med njimi je daleč največ delavcev iz balkanskih držav, v zadnjem letu pa se je povečalo tudi število delavcev iz Azije. Zaradi pomanjkanja določenih kadrov bodo potrebe po tuji delovni sili še vedno velike, a kadroviki opažajo, da se povpraševanje po delavcih nekoliko ohlaja, s tem pa tudi po kadru iz tujine.

Tuji delavci predstavljajo že skoraj 16 odstotkov aktivnega prebivalstva in že pomembno prispevajo h gospodarski rasti v naši državi. Hkrati pa predstavljajo eno najbolj ranljivih skupin na trgu dela, saj so bolj izpostavljeni tveganju kršitev pravic. Zato je zavod za zaposlovanje včeraj na Dalmatinovi ulici v središču Ljubljane odprl novo infotočko za tujce, kjer bodo lahko tako prišleki kot delodajalci dobili informacije o možnostih in postopkih za zaposlitev, pravicah in varstvu v primeru kršitev. Dosedanja tovrstna točka na Cesti dveh cesarjev na obrobju prestolnice je bila namreč preveč odročna. Generalna direktorica zavoda Greta Metka Barbo Škerbinc je izrazila zadovoljstvo, da jim je ministrstvo za ta namen zagotovilo sistemska sredstva, tako da jim te točke v središču ne bo treba zapirati, kot se je to zgodilo z že dvema v preteklih letih.

Minister za delo, družino in socialne zadeve Luka Mesec je dejal, da so tuji delavci slovenska realnost in jim je zato treba zagotoviti vse relevantne informacije. Pojasnil je, da želijo s tem doseči, da ne bi bili tuji delavci plačani slabše kot domači in bi s tem predstavljali dumping slovenski delovni sili. »Tuje delavce je treba zaščititi, kajti če jim pri nas ne bo dobro, bodo odšli drugam. Prav tako si Slovenija kot država ne želi ustvariti slabega imena pri ravnanju s tujimi delavci,« je dodal minister.