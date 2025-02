Ukinili bi dveletno čakanje na upokojitev na zavodu

V nadaljevanju preberite:

Vlada naj bi hkrati s pokojninsko reformo, ki predvideva zvišanje upokojitvene starosti na 67 let, z novelo zakona o urejanju trga dela, ukinila tudi možnost predčasnega odhoda delovno aktivnih na zavod za zaposlovanje in nato v pokoj. Ministrstvo za delo napoveduje, da celoten postopek sprejetja zakona, vključno s socialnim dialogom in javno razpravo, načrtujejo v tem polletju. Kaj to pomeni za stareješe delavce?