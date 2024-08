Ohladitev trga dela poglablja proračunsko luknjo

V nadaljevanju preberite:

Morebitna ohladitev na trgu dela bi v razmeroma kratkem času močno povečala proračunski primanjkljaj. Kljub zelo nizki stopnji brezposelnosti so izdatki za brezposelne, skupaj z izdatki za zagotavljanje socialne varnosti, zdaj večji kot pred desetimi leti, ko je bila brezposelnost trikrat višja. Slabše razmere na trgu dela so sicer le ena od nevarnosti, ki lahko poslabšajo javne finance.

Kako bi že običajne razmere na trgu dela povečale proračunski primanjkljaj pa v nadaljevanju. V nadaljevanju tudi o tem, koliko in kako so se v zadnjih letih povečevali socialni izdatki za brezposelne in kako bi malo slabše razmere vplivalo na vzdržnost pokojninske blagajne.