V nadaljevanju preberite:

Na vse več primerov manipulacij in prevar na trgu kriptovalut v ZDA se je Zvezni preiskovalni urad (FBI) odzval z operacijo Token Mirrors. Njen cilj je bil razkriti in preprečiti dejavnosti, kot so sheme pump-and-dump in wash trading, ki umetno napihujejo vrednost kriptožetonov in zavajajo vlagatelje. Da bi dosegli ta cilj, je FBI ustvaril lastno kriptovaluto in podjetje, imenovano NexFundAI, ki je bilo vaba za prevarante.

NexFundAI so predstavili kot inovativno kriptovaluto, ki združuje finance in umetno inteligenco. Na uradni spletni strani je bila opisana kot žeton, ki ne le da predstavlja varno hranilno sredstvo, ampak tudi spodbuja pozitivne spremembe v svetu umetne inteligence. S tem je FBI ustvaril privid legitimnosti, ki je vzbudil pozornost tržnih manipulatorjev in prevarantov.