OTP, NLB in AIK konsolidirajo regijski bančni trg

S tem, ko sta Gorenjska banka in njena lastnica srbska AIK napovedali prevzem Sberbankinih bank v Sloveniji, Srbiji, BiH, na Hrvaškem in Madžarskem, se nadaljuje bančna konsolidacija v regiji in Sloveniji. Krepijo se predvsem tri bančne skupine: madžarska OTP, NLB in AIK banka. Kollikšne tržne deleže imajo in katera banka bi še lahko postala del bančne konsolidacije? Kaj o tem meni regulator?