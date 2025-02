Ovirane logistične poti vzrok za podražitve kave

Zadnjo rekordno vrednost je cena kave sorte arabika dosegla leta 1977. Na trgu vladajo izjemne razmere. Cena arabike (ta zaseda 70 odstotkov trga) je v zadnjem mesecu poskočila za 34 odstotkov in dosegla zgodovinski vrh. Cena robuste (zaseda 30 odstotkov trga) je v istem obdobju zrasla za 23 odstotkov. Vzroki so tudi logistični. Pristanišča so v Braziliji preobremenjena, na ladje v Rdečem morju prežijo Hutiji.

Že lani so cene dosegale velikanske rasti. Cena robuste se je skoraj podvojila, cena arabike pa se je zvišala za kar 86 odstotkov. Burno dogajanje na mednarodnih trgih je predvsem posledica vremenskih vplivov, geopolitičnih razmer in borznih špekulacij. Dejavniki, ki so leta 2024 vplivali na ceno surove kave, žal ostajajo in negativno vplivajo na poslovanje celotne kavne industrije tudi letos. Že drugo leto zapored so šibkejše letine robuste povzročile pomanjkanje te kave na trgu. Povpraševanje je preseglo ponudbo, kar je privedlo do znatnega skoka cen. Leta 2024 je cena robuste prvič v zgodovini presegla ceno arabike. Ocene iz Vietnama pravijo, da bo nova letina robuste še manjša od prejšnje, zato je pričakovati, da je bo na trgu še naprej primanjkovalo. Kakršenkoli padec cene je zato v prihodnjem obdobju malo verjeten.

Eden izmed dejavnikov so tudi logistične težave v Rdečem morju. Napadi Hutijev na tovorne ladje se nadaljujejo, kar sili ladijske prevoznike, da namesto Sueškega prekopa uporabljajo alternativne poti. To podaljša tranzitni čas ladij iz Azije v Evropo s 30 na 90 dni in znatno poveča stroške prevoza, ceno surove kave in njeno razpoložljivost. Zaradi ladijskih zamud je kava veliko dražja.

Hkrati na drugi strani sveta preobremenjenost pristanišč za nakladanje ladij v Braziliji vodi do zamud pri natovarjanju, zato se redno dogaja, da ladje zamujajo vsaj 30 dni že na začetku poti, kar še dodatno povzroča zmedo in zakasnitve pri dobavi. Proizvajalci kavnih izdelkov so prisiljeni kupovati kavo neposredno iz skladišča, ponavadi od uvoznikov, kar je veliko dražje kot v državi izvora. Proizvajalci iz Evropske unije so izpostavljeni še dodatnim stroškom, saj kava, pridelana skladno z zahtevami evropske uredbe o proizvodih, ki ne povzročajo krčenja gozdov (EUDR), na svetovnih trgih dosega občutno višje prodajne cene. Čeprav je uvedba direktive EUDR prestavljena na začetek leta 2026, se je večji del proizvajalcev ​​EU, vključno z Atlantic Grupo, že dogovoril za nakup surove kave s certifikatom EUDR, kar je povzročilo še dodaten dvig njene cene. Poleg tega se zaradi višjih cen kave višajo tudi vsi odvisni stroški uvoza – torej tudi carine, stroški transporta itd.

Slabe napovedi

Z začetkom leta je postala situacija še bolj zapletena. Skoraj gotovo bo nova letina v Braziliji sredi leta manjša od lanske, kar bo privedlo do novega neravnovesja v ponudbi in povpraševanju. Grozi nam pomanjkanje arabike do sredine leta 2026, kar je že aktiviralo špekulativne sklade za nadaljnje vlaganje na borzi in s tem dvig cene. Ti so že lani prepoznali težavo z razpoložljivostjo surove kave, zato vlagajo milijarde dolarjev na newyorško in londonsko borzo.

Razmere niso nič boljše pri sorti robusta. Učinek suše v Vietnamu se je v zadnjih letih kazal tudi v manjših pridelkih tega največjega proizvajalca robuste, zato se napoveduje njeno svetovno pomanjkanje. Ključni vzrok so neugodni podnebni vplivi, letine kave so namreč močno odvisne od vremena.

Pomanjkanje robuste in arabike, neugodne vremenske razmere, logistične ovire ter špekulativne borzne aktivnosti še naprej ustvarjajo nepredvidljivo in nestabilno tržno okolje. Poleg tega krepitev ameriškega dolarja dodatno povečuje stroške nabave kave za evropske proizvajalce. Vse to pomeni, da se bo kavna industrija še naprej srečevala z izzivi pri zagotavljanju surovin in stabilizaciji stroškov, kar bo imelo širše posledice za celoten trg in potrošnike. P. D.