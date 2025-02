Tik pred praznikom zaljubljencev se je čokolada občutno podražila

Cene kakavovih zrn in čokolade so dosegle rekordne višave tik pred valentinovim, praznikom zaljubljencev. V primerjavi z lanskim letom se je cena čokolade povsod po svetu zvišala za deset do 20 odstotkov, v zadnjih dveh letih pa se je podražila za kar 167 odstotkov glede na indeks proizvodne cene, piše CNN.

Največje količine kakava pridelajo v zahodni Afriki, od tega kar 70 odstotkov prihaja iz Gane in Slonokoščene obale. Porast v ceni kakavovih zrn in posledično čokolade je leta 2023 sprva povzročil vremenski pojav el niño, ki je v zahodno Afriko prinesel sušo, kasneje pa je kakavovce napadla še vrsta rastlinskih bolezni kot posledica uporabe škropiv.

V Sloveniji se cene čokolade višajo od leta 2019. Leta 2024 je bilo treba za en kilogram čokolade v povprečju plačati en evro več kot leto pred tem. Povprečna cena kilograma čokolade je bila oktobra lani slabih deset odstotkov višja kot oktobra 2023.

Metrična tona kakavovih zrn je decembra 2024 stala 12.646 dolarjev oziroma 12.190 evrov in tako dosegla zgodovinski rekord, odtlej pa cene samo še naraščajo. »Cene čokoladnih dobrot bodo to valentinovo od deset do 20 odstotkov višje v primerjavi z lanskim letom, saj se je cena kakava od začetka leta 2024 več kot podvojila,« je za CNN dejal David Branch, vodja sektorja za hrano in agrikulturo ameriškega inštituta Wells Fargo.

Organizacija National Retail Federation (NRF) ocenjuje, da bodo ameriški kupci kljub visokim cenam kakava za čokoladne izdelke letošnje valentinovo zapravili kar 2,5 milijarde dolarjev.

Milkine čokolade bodo manjše

Tudi švicarski proizvajalec čokolade Lindt je v zadnjem letu povišal cene svojih izdelkov, a so kljub temu imeli skoraj osemodstotni porast v prodaji, navaja Reuters. Milka, prvotno švicarska proizvajalka čokolade, ki je zdaj v lasti ameriškega podjetja Mondelez International, bo v letu 2025 zaradi pomanjkanja kakava na globalnem trgu zmanjšala težo nekaterih stogramskih čokolad na 90 gramov in 270-gramskih čokolad na 250 gramov.

Kljub temu da je Lindt zvišal cene čokoladnih izdelkov, njihova prodaja v letu 2024 ni upadla. FOTO: Andrew Kelly/Reuters

»Da bi ostali konkurenčni in ohranili okus ter kakovost, smo morali prilagoditi težo nekaterih čokolad Milka,« so predstavniki podjetja Mondelez dejali za nemški tednik Lebensmittel Zeitung.

Medtem bo velikosti čokolad nemškega proizvajalca Ritter Sport za zdaj ostala nespremenjena, a se bodo njihove cene zvišale, piše Pinnacle Gazette.

Narasle tudi cene sladkorja in kave

Cena kave arabice je v zadnjem mesecu porasla za 34 odstotkov in tako dosegla zgodovinski maksimum, cena robuste pa je v istem obdobju zrasla za 23 odstotkov. Visok poskok v ceni je kava doživela predvsem leta 2024, ko se je cena robuste skoraj podvojila, cena arabice pa zvišala za kar 86 odstotkov, poroča Atlantic Grupa.

Brazilija je največja pridelovalka tako kakava kot kave na svetu. FOTO: Mauro Pimentel/APF

Največje proizvajalke kave sta Brazilija z 39 odstotki in Vietnam z 18 odstotki, sladkorja pa prav tako Brazilija s 25 odstotki in Indija z 18 odstotki. Omenjene države se skupaj z Gano in Slonokoščeno obalo nahajajo v pasu 20 stopinj severno in južno od ekvatorja.

Na tem območju, kjer je proizvodnja kakava, sladkorja, predvsem pa kave največja, se pridelovalci spopadajo s podnebnimi spremembami, kot so višje temperature, suša in nepredvidljivi vzorci padavin. Poleg tega na proizvodnjo kakava, sladkorja in kave vplivajo tudi geopolitične razmere ter borzne špekulacije.

Analitiki ocenjujejo, da se naraščanje cen za zdaj še ne bo ustavilo, glede na nepredvidljivo in nestabilno tržno okolje pa opozarjajo tudi na morebitno pomanjkanje kave, sladkorja in čokolade v prihodnosti.