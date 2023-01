Ozka grla v prehodu na elektriko

V nadaljevanju preberite:

Decembra se je v Nemčiji prvič zgodilo, da je delež električnih avtomobilov in priključnih hibridov presegel 50 odstotkov mesečne prodaje vozil. Za zdaj je to enkraten dogodek, vseeno pa pomeni mejnik, ki je predvsem opozorilo, saj infrastruktura ni prilagojena prihodu električnih vozil. To velja za celotno Evropsko unijo, Slovenija pa je celo med državami z izdatnejšim zaostankom.

V nadaljevanju lahko preberete kje in kakšne investicije bodo morala države EU izvesti do leta 2030. Kakšne finančni zalogaj je pred Slovenijo? Kje so največje težave? Koliko elektrike bodo avtomobili porabili konec desetletja?