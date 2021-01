Pahor danes o predlogu za viceguvernerja BS

Predsednik republike Borut Pahor bo po opravljenih pogovorih in neformalnih posvetovanjih svoj predlog kandidata za viceguvernerja, člana sveta Banke Slovenije, predvidoma vložil v državni zbor danes zjutraj, so nam včeraj potrdili v predsednikovem uradu.



Na ponovljeni razpis se je do predpisanega roka, 14. decembra, prijavilo sedem kandidatov, in sicer vnovič direktorica analitsko-raziskovalnega centra Banke Slovenije Arjana Brezigar Masten, nekdanji predsednik zavarovalnice Grawe Božo Emeršič, nekdanja viceguvernerka BS Mejra Festić, nekdanja državna sekretarka na finančnem ministrstvu Saša Jazbec, Matjaž Koman z ekonomske fakultete, Primož Simončič iz Banke Slovenije in uslužbenka Evropske centralne banke Tina Žumer.



Posvetovanja s parlamentarnimi političnimi strankami v tokratnem zapletenem in pregretem političnem kontekstu – pred napovedano in nato preklicano vložitvijo konstruktivne nezaupnice – potekajo bolj neformalno in stran od žarometov javnosti.



Predlagani kandidat mora v DZ na tajnem glasovanju prejeti 46 glasov, kar se je v preteklosti že pogosto izkazalo za previsoko letvico, nazadnje je to izkusila tudi Arjana Brezigar Masten, ki kljub prej obljubljeni podpori strank ni zbrala dovolj glasov.



Dodatna okoliščina v času epidemije je tudi, da poslovnik državnega zbora ne predvideva tajnega glasovanja na daljavo, kar bi bila ovira za poslance, ki iz različnih zdravstvenih razlogov ne bi mogli priti na glasovanje.



Kako se bo Pahor odločil, je težko napovedati, je pa predsednik dal vedeti, da ne bo vnovič predlagal Brezigar Mastenove, ki ji izrecno nasprotujejo tudi v stranki SD, kjer so »naklonjeni več prijavljenim kandidatkam in kandidatom.« Poleg Levice, ki podpira Matjaža Komana, večina strank javno ne izpostavlja favoritov za viceguvernersko mesto, njihova razmišljanja gredo v različne smeri, še največ možnosti pa se, tudi v okviru največje vladajoče stranke, po naših podatkih pripisuje Tini Žumer.

