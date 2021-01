Pahor se bo o predlogu za viceguvernerja BS še posvetoval

Predsednik države Borut Pahor danes kljub drugačni napovedi ni sporočil imena kandidata oziroma kandidatke za prosto mesto viceguvernerja Banke Slovenije – člana sveta Banke Slovenije, za katerega je prispelo sedem prijav.



Pahor sicer po številnih neformalnih posvetovanjih in pogovorih s predstavniki poslanskih skupin ugotavlja, da »ena od kandidatk med prijavljenimi uživa izstopajočo podporo, vendar premalo prepričljivo, da bi jo predsednik predlagal državnemu zboru v izvolitev na seji prihodnji teden«. Predsednik bo zato opravil dodatna posvetovanja, ki bodo po dogovoru namenjena tudi preostalim odprtim kandidacijskim postopkom, so sporočili iz Pahorjevega kabineta.



Spomnimo, na ponovljeni razpis so se do predpisanega roka, 14. decembra, prijavili direktorica analitsko-raziskovalnega centra Banke Slovenije Arjana Brezigar Masten, nekdanji predsednik zavarovalnice Grawe Božo Emeršič, nekdanja viceguvernerka BS Mejra Festić, nekdanja državna sekretarka na finančnem ministrstvu Saša Jazbec, Matjaž Koman z ekonomske fakultete, Primož Simončič iz Banke Slovenije in uslužbenka Evropske centralne banke Tina Žumer, ki je po naših podatkih pridobila največjo, a očitno ne zadostno podporo strank.



Predsednik je pri tem še poudaril, da je decembra lani državnemu zboru za kandidatko za sodnico na splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu predlagal Majo Brkan, izredno profesorico za pravo EU na Pravni fakulteti Univerze v Maastrichtu. Kandidatki so »vodje poslanskih skupin v opravljenih posvetovanjih izrekli prepričljivo podporo, zato je upravičeno pričakovati, da bo visoke podpore deležna tudi na tajnem glasovanju prihodnji teden na seji državnega zbora,« so še sporočili iz urada predsednika republike.

