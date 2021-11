Peka kruha v sedmih etažah

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Prve dni novembra so iz novogoriške tovarne Gostol-Gopan odpremili največjo termo oljno peč, ki jo je podjetje kadar koli izdelalo. Namenjena je kupcu na Madžarskem, ki velja za enega večjih ponudnikov pekovskih izdelkov v Evropi.

Termo oljna peč je široka tri metre, dolga 17 in visoka 5,3 metra. Sestavljena je iz sedmih etaž in primerna za peko različnih vrst in oblik kruha. Ima 327 kvadratnih metrov efektivne pečne površine in zmogljivost peke do štiri tone kruha na uro, so sporočili iz podjetja. Sto dvanajst ton težka peč bo postavljena v pekarsko linijo, ki so jo v celoti razvili in izdelali v goriški tovarni.

To je že druga linija, ki so jo postavili za istega naročnika. S podpisom pogodbe so pridobili sedem milijonov evrov vreden posel, s katerim goriško podjetje še dodatno utrjuje svoj položaj na globalnem trgu ponudnikov celovitih rešitev za proizvodnjo kruha in pekovskega peciva. Trenutno je prisotno na vseh svetovnih trgih, izvoz pa predstavlja več kot 95 odstotkov bruto realizacije podjetja, ki bo letos znašala 32 milijonov evrov.

Gostol-Gopan za leto 2022 načrtuje 42 milijonov evrov prometa in želi dodatno utrditi pozicijo podjetja na trgih Južne Amerike, Azije in v deželah Arabskega polotoka. Podjetje bo prihodnje leto trgu predstavilo novo generacijo tunelskih peči, ki se bo odlikovala po visoki energetski učinkovitosti in doseganju najvišjih higienskih standardov. Sočasno bodo krepili svoj tržni delež v segmentu industrijskih linij za izdelavo pic, rogljičkov in preostalih krušnih izdelkov, je povedal direktor Fabrizio Korošec.